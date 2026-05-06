AB Komiseri Suica: Türkiye Bölgesel Ortak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Komiseri Suica: Türkiye Bölgesel Ortak

06.05.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suica, Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu ve göç konusundaki iş birliğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Türkiye ziyareti sırasında üst düzey yetkililerle verimli toplantılar yaptığını belirterek, "Türkiye, çok önemli bölgesel ortaktır." dedi.

Suica, Türkiye ziyaretini değerlendirdiği video mesajında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Görüşmelerde, göç konusunun ele alındığını vurgulayan Suica, Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Suriyelinin memleketine döndüğünü söyledi.

Dubravka Suica, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "çok önemli bir faktör" olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, çok önemli bir bölgesel ortaktır." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda Suica, bakanlarla yaptığı görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi ile göç ve güvenlik konularında "yapıcı" toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Suica, "Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. AB, desteğini sürdürüyor. Ayrıca Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız." sözlerini sarf etti.

Suica, sınır yönetimi, kaçakçılık, organize suç ve terörle mücadele alanlarında da Türkiye ile ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'la yaptıkları görüşmede, Gazze konusunu da ele aldıklarını kaydeden Suica, sürdürülebilir barış ve erken toparlanma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Dubravka Suica, Türkiye'nin AB için "kilit öneme sahip stratejik ortak" olduğunu vurgulayarak, "İstikrar, güvenlik, uzun vadeli barış ve refahın sağlanması için (Türkiye'yle) yakın işbirliği hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında da Suica, AB-Türkiye işbirliğinin Suriyeli mültecilere eğitim, sağlık, sosyoekonomik destek sağlanması açısından "hayati önem" taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komiseri Suica: Türkiye Bölgesel Ortak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Kelimeler boğazına düğümlendi Orkun Kökçü’nün büyük üzüntüsü Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti

19:44
Juventus’un yıldızı Gatti’den Galatasaray’a cevap
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 20:08:29. #.0.4#
SON DAKİKA: AB Komiseri Suica: Türkiye Bölgesel Ortak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.