AB Komisyonu, İtalya'nın Sebte nedeniyle 15 günlük sınır kontrolü uzatımını inceliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın İspanya ile hava ve deniz sınırlarındaki geçici kontrolleri 15 gün daha uzatmasına ilişkin bildirim aldığını ve kararın gerekçelerini değerlendirdiğini bildirdi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, İtalya'nın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de (Ceuta) yaşanan düzensiz göç hareketlerini gerekçe göstererek sınır kontrollerini uzatmasına ilişkin sorular yanıtlandı.

Sözcü Guillaume Mercier, İtalya'nın geçici kontrolleri 15 gün daha uzatmak için bildirimde bulunduğunu teyit ederek Schengen Sınırlar Kodu uyarınca üye ülkelerin belirli koşullar altında iç sınırlarda yeniden kontrol uygulayabileceğini belirtti.

Söz konusu kontrollerin geçici olduğunu vurgulayan sözcü, uygulamanın İtalya tarafından 16 Ekim'e, İspanya tarafından ise 7 Ekim'e kadar uzatıldığını aktardı.

Sözcü, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in İspanyol ve İtalyan makamlarıyla düzenli temas halinde olduğunu, Komisyonun Schengen koordinatörünün de konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Uzatma kararının gerekçelerine ilişkin incelemenin sürdüğünü ifade eden Mercier, "Bu gerekçeleri inceliyoruz ve üye ülkelerle temas halindeyiz." dedi.

Sözcü, yeni bildirimlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bazı üye ülkelerin son haftalar ve aylarda iç sınır kontrollerini kaldırdığını da hatırlattı.

Komisyon, geçici sınır kontrollerinin gerekliliğini ve orantılılığını değerlendirirken incelemenin ne zaman tamamlanacağına ve sonrasında atılacak adımlara ilişkin bilgi paylaşmadı.

İtalya'nın, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye uyguladığı sınır kontrollerini yeniden 15 günlüğüne uzattığı bildirilmişti.

Schengen'de geçici sınır kontrolleri

AB'nin vizesiz seyahat alanı olan Schengen bölgesinde, iç sınırlarda kontrollerin kaldırılması temel ilkedir ancak bununla birlikte üye ülkeler, kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit söz konusu olduğunda geçici sınır kontrolleri uygulayabiliyor. Son çare olarak başvurulması gereken bu kontrollerin süre bakımından sınırlı, gerekli ve orantılı olması gerekiyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerin geçici sınır kontrollerinin AB hukukuna uygunluğunu denetliyor. Komisyon, kurallara aykırılık tespit etmesi halinde ilgili ülke hakkında ihlal süreci başlatabiliyor ve ihlalin giderilmemesi durumunda konuyu AB Adalet Divanına taşıyabiliyor. Komisyonun değerlendirmesi, kontrolleri kendiliğinden sona erdirmiyor.

Komisyon, Haziran 2026'da uzun süredir iç sınır kontrolü uygulayan dokuz Schengen ülkesi hakkında, tedbirlerin gerekliliğini ve orantılılığını değerlendiren görüşler yayımlamıştı.