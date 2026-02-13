AB Komisyonu'ndan Bina Satış Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB Komisyonu'ndan Bina Satış Açıklaması

13.02.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, soruşturmanın kurallara uygun yürütüldüğünü savundu ve işbirliği yapacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturmanın odağındaki bina satış sürecinin kurallara uygun yürütüldüğünü ileri sürdü.

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, dün, Belçika polisinin dolandırıcılık şüphesiyle Komisyon binalarında yaptığı aramanın ardından AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Ujvari, Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından Komisyona ait 23 binanın 2024'te Belçika devletine satışına ilişkin yürütülen soruşturmadan haberdar olduklarını belirtti.

Komisyonun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan Ujvari, EPPO ve Belçikalı yetkililerle tam işbirliği yapılacağını ve soruşturma kapsamında gerekli bilgi ile desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ujvari, Komisyon açısından söz konusu satış sürecinin yerleşik prosedür ve protokoller izlenerek gerçekleştirildiğini ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünden emin olduklarını savunarak, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağını aktardı.

AB Komisyonu ofislerindeki arama

Belçika polisi, dün, AB Komisyonuna ait gayrimenkullerin satışında olası dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza soruşturması kapsamında AB Komisyonu ofislerinde arama yapmıştı.

Soruşturma, Komisyona ait 23 binanın satışını kapsıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu'ndan Bina Satış Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu Türkiye'nin konuştuğu skandalda savcıyı tehdit edenler için istenen ceza belli oldu
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır İşçiler bayram etti Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçiler bayram etti
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:36
Son karar verildi Real Madrid’de Arda Güler’e yeni rol
Son karar verildi! Real Madrid'de Arda Güler'e yeni rol
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 16:09:23. #.0.4#
SON DAKİKA: AB Komisyonu'ndan Bina Satış Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.