AB Komisyonu'ndan Bina Satış Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturmanın odağındaki bina satış sürecinin kurallara uygun yürütüldüğünü ileri sürdü.

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, dün, Belçika polisinin dolandırıcılık şüphesiyle Komisyon binalarında yaptığı aramanın ardından AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Ujvari, Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından Komisyona ait 23 binanın 2024'te Belçika devletine satışına ilişkin yürütülen soruşturmadan haberdar olduklarını belirtti.

Komisyonun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan Ujvari, EPPO ve Belçikalı yetkililerle tam işbirliği yapılacağını ve soruşturma kapsamında gerekli bilgi ile desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ujvari, Komisyon açısından söz konusu satış sürecinin yerleşik prosedür ve protokoller izlenerek gerçekleştirildiğini ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünden emin olduklarını savunarak, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağını aktardı.

AB Komisyonu ofislerindeki arama

Belçika polisi, dün, AB Komisyonuna ait gayrimenkullerin satışında olası dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza soruşturması kapsamında AB Komisyonu ofislerinde arama yapmıştı.

Soruşturma, Komisyona ait 23 binanın satışını kapsıyor.