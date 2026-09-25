AB Komisyonu, SAFE'de kullanılmayan 10-20 milyar avroya yıl sonuna dek çağrı açacak - Son Dakika
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AB Komisyonu, SAFE'de kullanılmayan 10-20 milyar avroya yıl sonuna dek çağrı açacak

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AB Komisyonu, ülkelerin SAFE kredilerini kullanmaması nedeniyle 10-20 milyar avroluk kapasiteye yıl sonuna kadar yeni çağrı açacak. Regnier, Macaristan'ın 16 milyar avronun tamamını kullanmayıp 5,4 milyar avro alacağını, çağrı yapılmazsa kapasitenin kaybedilebileceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bazı üye ülkelerin Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programı kapsamında kendileri için öngörülen kredilerin tamamını kullanmaması nedeniyle oluşabilecek 10 ila 20 milyar avroluk kredi kapasitesi için yıl sonuna kadar yeni çağrıya çıkmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, günlük basın toplantısında, AB'nin 150 milyar avroluk Güvenlik Eylemi Programı (SAFE) kapsamındaki son duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Regnier, İtalya'nın program kapsamında 8 milyar avronun biraz üzerinde kredi kullanmayı planladığını ve sunduğu güncellenmiş yatırım planının Komisyon tarafından incelendiğini söyledi.

Macaristan'ın ise daha önce kendisi için öngörülen yaklaşık 16 milyar avronun tamamını kullanmayarak 5,4 milyar avro kredi alacağını AB'ye bildirdiğini aktaran Regnier, bu ülkenin güncellenmiş planının kısa sürede beklendiğini belirtti.

Regnier, Macaristan'a daha düşük miktarda kredi verilmesinin Komisyonun kararı olmadığını, SAFE kredilerinden ne ölçüde yararlanacaklarına üye ülkelerin kendilerinin karar verdiğini vurguladı.

İtalya ve Macaristan'ın nihai planları ile kredi anlaşmalarına bağlı olarak SAFE kapsamında 10 ila 20 milyar avro arasında kullanılmamış kredi kapasitesinin oluşabileceğini belirten Regnier, mevcut durumda bu miktarın 20 milyar avroya yaklaşabileceğini söyledi.

Yıl sonuna kadar yeni çağrı

Regnier, kullanılmayan kredi kapasitesinin yeniden tahsis edilmesi amacıyla bu yıl yeni çağrıya çıkılacağını bildirdi.

Yeni çağrının yıl sonuna kadar yapılması gerektiğini dile getiren Regnier, aksi halde 10 ila 20 milyar avroluk kredi imkanının kaybedilebileceğini ifade etti.

Türkiye de ortak tedariklere katılabilecek ülkeler arasında

SAFE düzenlemesine göre, kredileri yalnızca AB üyesi ülkeler alabiliyor ancak aday ülkeler, üye ülkelerle birlikte ortak savunma tedariklerine katılabiliyor.

Bununla birlikte Türk savunma şirketlerinin SAFE kapsamındaki uygunluk şartlarından AB, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve Ukrayna'daki şirketlerle aynı ölçüde yararlanabilmesi için AB ile Türkiye arasında ayrıca ikili anlaşma yapılması gerekiyor.

SAFE, AB ülkelerine ortak savunma alımlarını artırmaları amacıyla toplam 150 milyar avroya kadar düşük maliyetli uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörüyor. Program, mühimmat ve füze sistemlerinden hava ve füze savunmasına, insansız sistemlerden siber güvenlik ve askeri hareketliliğe kadar çeşitli alanlardaki ortak tedarikleri kapsıyor.

Kaynak: AA
MacaristanSavunmaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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