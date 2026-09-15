AB Komisyonu Üyesi Brunner: Sebte için 'stres testiydi' dedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, "Sebte, birliğimiz, sistemimiz ve dayanıklılığımız açısından bir stres testiydi." dedi.

Brunner, Strazburg'da düzenlenen "Sebte'deki son hibrit saldırılar ve göçmenlerin araçsallaştırılması ile AB'nin dış sınırlarını korumak için koordineli bir müdahale ihtiyacı" konulu oturumda konuştu.

Sebte'deki can kaybının zaten bilinen bir gerçeği bir kez daha teyit ettiğine işaret eden Brunner, "İnsan kaçakçıları insanların ölümüne neden oluyor ve onları durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." vurgusunu yaptı.

"Sebte stres testiydi"

Brunner, "Sebte, birliğimiz, sistemimiz ve dayanıklılığımız açısından bir stres testiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Sebte'ye yasa dışı yollarla giren insanların çoğunun birkaç saat içinde Fas'a geri döndüğünü anımsatan Brunner, hiç kimsenin Schengen bölgesine girmediğini ve dolayısıyla Schengen'in bütünlüğünün korunduğunu kaydetti.

Brunner, diğer taraftan aralarında 2 binden fazla refakatsiz çocuğun da bulunduğu binlerce kişinin Sebte'de kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu durum, 20 kilometrekareden küçük bir bölgede ciddi bir baskı ve kamu düzeni sorunları yaratıyor. Dolayısıyla acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda önceliğimiz açık: Yasa dışı yollarla giriş yapan ve burada kalma hakkı bulunmayan herkesin hızla Fas'a geri gönderilmesi gerekiyor." mesajını verdi.

Aynı zamanda bunun yeniden yaşanmasını önlemek için çabaların artırılması gerektiğinin altını çizen Brunner, "Daha güçlü bir Frontex ile dış sınırları güçlendireceğiz. Frontex'i daha çevik hale getirerek olayları önceden öngörme ve olaylara daha hızlı müdahale etme kapasitesini artıracağız." bilgisini verdi.

Brunner, AB'nin aynı zamanda erken uyarı ve durumsal farkındalık kapasitesini de geliştireceğini belirterek, insan kaçakçılarına karşı mücadelenin de süreceğini ifade etti.

Sebte'nin ve her üye ülkenin sınırlarının aynı zamanda Avrupa'nın sınırları olduğunu kaydeden Brunner, komisyonun üye ülkeleri sınırları koruma konusunda desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

"Gerekli dersleri çıkarmamız lazım"

Brunner, "Sebte'den elbette gerekli dersleri çıkarmamız, açıkları kapatmamız, sınırlarımızı kontrol etmemiz ve Schengen Bölgesi'nin bütünlüğünü korumamız gerekiyor." diyerek benzer olaylarla daha etkili ve hızlı şekilde başa çıkmak için sahip olunan araç setini de güçlendireceklerini bildirdi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda'nın Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, AB Konseyi adına yaptığı konuşmada, Sebte'de yaşanan büyük ölçekli düzensiz sınır geçişlerinin yalnızca bir üye ülkeyi veya ortak dış sınırı değil, üye ülkelerin birbirine olan güvenini de sınadığını dile getirdi.

Dış aktörlerin bilgi manipülasyonu ve müdahalesinde bulunduğunu aktaran Byrne, görüntülerin üye ülkeler arasında bölünmeye yol açmak için kullanılmaya çalışıldığının görüldüğünü kaydetti.

Byrne, "Bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz." vurgusunu yaptı.