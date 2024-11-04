AB Komisyonu Yeni Üye Adayları AP'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Komisyonu Yeni Üye Adayları AP'de

AB Komisyonu'nun yeni üye adayları, Avrupa Parlamentosu'nda programlarını sunmaya başladı.

04.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılacak güvenoyu yoklaması öncesinde, Avrupa Birliğinin (AB) yürütme organı Komisyonun gelecek 5 yıl için sorumlu olacak yeni üye adayları, AP'ye programlarını sunmaya başladı.

6-9 Haziran'daki AP seçimlerinin ardından, AB'nin gelecek 5 yıllık yönetiminde söz sahibi olacak kadroları belirme süreci devam ediyor.

AB'nin yürütme organı Komisyonun yeni başkanı, 18 Temmuz'da AP Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda bir kez daha Alman siyasetçi Ursula von der Leyen olmuştu.

Von der Leyen, 17 Eylül'de kendisiyle birlikte, her bir AB üyesi ülkeyi temsilen toplam 27 kişilik ekibini kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni "kabine"nin adayları bugün itibarıyla AP'nin ilgili komitelerinde programlarını sunmaya başladı.

Milletvekillerinin karşısına çıkan ilk isim, Slovakya'dan 2009'dan bu yana AB Komisyonu'na üye olarak gönderilen Maros Sefkovic oldu. Sefkovic, yeni dönemde ticaret ve ekonomik güvenlikten sorumlu olacak.

Sunumlar, 12 Kasım'a kadar sürecek.

Ardından, AP Genel Kurulunda AB Komisyonunun yeni ekibi için güvenoyu yoklaması yapılacak.

Yeni Komisyonun görevine aralık ayında başlaması bekleniyor.

Beklentileri karşılayamamıştı

Komisyon üyelerinin birçoğunun bilinmeyen isimlerden seçilmesi, portföylerinin iç içe geçmişliği ve soyutluğunun yanı sıra kadın üyenin istenilen düzeyde olmaması, beklentileri karşılayamadığı yorumlarına neden olmuştu.

Komisyonda Avrupa'da işsizliğin arttığı, sosyal hakların sorgulandığı bir dönemde İstihdam ve Sosyal Haklardan sorumlu portföyün kaldırılmış olması eleştirilmişti.

Diğer yandan ilk kez "Akdeniz bölgesi", "savunma", "uzay" ve "konut"tan sorumlu üyeler atanması dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Yeni Üye Adayları AP'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:19 Ambulansa Saldırı Anları Kamerada Ambulansa Saldırı Anları Kamerada
08:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 18:29:06. #1.12#
SON DAKİKA: AB Komisyonu Yeni Üye Adayları AP'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.