AB Konseyi Başkanı Costa, BM'de UCM'ye yönelik tehditleri kabul edilemez buldu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, uluslararası hukukun kasıtlı ihlallerine şahitlik edildiğini belirterek, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), personeli ve yetkililerine yönelik "tehdit ve saldırıların" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Costa, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Mevcut durumda uluslararası hukukun kasıtlı ihlallerine şahitlik edildiğini vurgulayan Costa, "Uluslararası hukuka uymak ve onu savunmak bir seçenek değil, sorumluluğumuzdur." dedi.

Costa, bu sorumluluğun Uluslararası Adalet Divanı ve UCM gibi kurumları korumayı da içerdiğini kaydederek, AB'nin bu mahkemeleri desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

UCM, personeli ve yetkililerine yönelik "tehdit ve saldırıların" kabul edilemez olduğuna işaret eden Costa, hesap verebilirlik ilkesinin "siyasi değerlendirmelere bağlı kalamayacağını" söyledi.

BMGK'de reform

BM'nin jeopolitik kuşatma, mali kısıtlamalar ve kurumsal eksiklikler nedeniyle baskı altında olduğuna dikkati çeken AB Konseyi Başkanı, çözümün reformda olduğunu vurguladı.

Costa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "daha etkili, kapsayıcı, demokratik ve hesap verebilir olması amacıyla" kapsamlı reforma uğramasını desteklediklerini belirtti.

Dünyadaki çatışmalar

Dünyadaki çatışmaların sadece yerel düzeyde kalmadığını, gıda güvenliği, enerji piyasaları, göç, kalkınma ve küresel istikrar üzerinde yansımaları olduğunu ifade eden Costa, buna bir örneğin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu söyledi.

Costa, Rusya'yı savaşa son vermeye, uluslararası toplumu da savaşı durdurmak için elindeki tüm araçları kullanmaya çağırarak, şunları kaydetti:

"Bu savaş sona ermeli. Aynısı Orta Doğu için de geçerlidir. Geçen yıl çatışmayı sona erdirmeye yönelik bir ivme ortaya çıkıyor gibi görünmesine rağmen Gazze'de ve daha geniş anlamda Filistin'de milyonlarca sivilin çektiği acıyı uzatan mevcut çıkmazdan üzüntü duyuyoruz."

AB Konseyi Başkanı, Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlayabilecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

İran'da ateşkes kararına uyulması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğine işaret eden Costa, "Kalıcı çözüm için, bölge ülkelerinin güvenliğinin sağlanması da gereklidir. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemesi elzemdir." diye konuştu.

Yapay zeka

Costa, yapay zeka endüstrisinin yalnızca birkaç büyük küresel şirket tarafından yönetilemeyeceğine dikkati çekerek, BM'nin küresel standartların belirlenmesinde merkezi rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Yapay zeka konusunda hesap verebilir, şeffaf ve düzenlemelere tabi bir yapıya ihtiyaç olduğunu kaydeden Costa, "İnsanlığı kontrol eden değil, ona hizmet eden bir yapay zekaya ihtiyacımız var." dedi.