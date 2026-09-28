AB Konseyi, EUBAM Refah ve EUPOL COPPS misyonları için 9 aylık uzatma kararı aldı - Son Dakika
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AB Konseyi, EUBAM Refah ve EUPOL COPPS misyonları için 9 aylık uzatma kararı aldı

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AB Konseyi, Gazze'de Refah'taki geçiş noktasında konuşlu EUBAM Refah ve EUPOL COPPS'un görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. İki misyonun görev süresinin 9 ay uzatıldığı belirtilen karar, 29 Haziran'da kabul edilen 3 aylık teknik uzatmanın ardından geldi.

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) görev süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, EUBAM Refah ve EUPOL COPPS'un görev süresine dair alınan karara yer verildi.

Açıklamada, iki misyonun görev süresinin 9 ay uzatıldığı belirtilerek, bu kararın 29 Haziran'da kabul edilen 3 aylık teknik uzatma kararının ardından geldiği ifade edildi.

Kararın Filistin yönetimi ve İsrail'le irtibat içinde alındığı aktarılan açıklamada, AB liderlerinin 18-19 Haziran'daki zirvenin sonuç bildirisinde EUBAM Refah ve EUPOL COPPS aracılığıyla Gazze barış planına katkıda bulunmaya hazır olunduğunu belirttiği hatırlatıldı.

AB 26 Haziran 2025'te, iki misyonun görev süresini 1 yıl uzatmıştı.

İsrail'in geçen sene Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından personel görevlendirilemeyen ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kalan EUBAM Refah ekibi, 2 Şubat'ta yeniden göreve başlamıştı.

Misyonun son verilerine göre, 2 Şubat-4 Ağustos arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 929 kişi Gazze'ye giriş yaparken, aralarında tedaviye ihtiyaç duyan 1858 kişinin de bulunduğu 5 bin 199 kişi de Gazze'den çıkış yaptı.

Kaynak: AA
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