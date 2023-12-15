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AB Liderler Zirvesi: Batı Balkanlar AB üyelik süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi: Batı Balkanlar AB üyelik süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Batı Balkanlar'ın AB üyelik perspektifine tam bağlılıkları teyit edildi. Avrupa Konseyi, bölge ülkelerine AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu ve yeni bir büyüme planının not edildiğini açıkladı.

AB Liderler Zirvesi: Batı Balkanlar AB üyelik süreçlerinin hızlandırılmasını istiyor
15.12.2023 - 00:39,
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin Batı Balkanlar sonuçları yayımlandı.

AB Liderler Zirvesi sürerken Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Batı Balkanlar'ın, AB üyelik perspektifine tam ve kesin bağlılıkları bir kez daha teyit edilirken, Avrupa Konseyi bölge ülkelere AB'ye katılım süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

AB ve Batı Balkanlar arasında sosyal ve ekonomik anlamda yakınlaşmayı hızlandırmayı amaçlayan yeni bir büyüme planının not edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Katı koşullara dayalı, bölgenin AB reformlarını hızlandırmayı teşvik eden ve AB kural ve standartlarına odaklı Ortak Bölgesel Pazar aracılığıyla ekonomik entegrasyonu geliştirecek bir plan söz konusu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avrupa Konseyi'nin, AB ve bölge ülkeler arasındaki kademeli entegrasyonun ilerletilmesi konusundaki kararlılığını sürdürdüğüne işaret edilerek, şu sözlere yer verildi:

"AB, Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerinin açılış aşamasını tamamlamaya hazır, ancak 18 Temmuz 2022 tarihli konsey sonuçlarında bahsedilen anayasa değişikliklerinin ülkenin iç prosedürlerine uygun olarak tamamlanması durumunda. Avrupa Konseyi, Kuzey Makedonya'ya bu değişiklikleri tamamlaması noktasında hızlanma çağrısında bulunuyor."

Kaynak: AA
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