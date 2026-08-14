AB Liderlerinin Tatilleri Tartışma Yarattı - Son Dakika
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AB Liderlerinin Tatilleri Tartışma Yarattı

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Göç krizi ve orman yangınları sırasında AB liderlerinin tatilde olması eleştirildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) göç krizi, sınır kontrolleri ve orman yangınları gibi sorunlar devam ederken AB kurumlarının ve üye ülkelerin liderlerinin yaz tatillerini sürdürmesi, kriz dönemlerinde siyasi yöneticilerin kamuoyu önündeki görünürlüğüne ilişkin tartışmaları gündeme getirdi.

Politico haber sitesi, AB'de siyasi gündemin göç ve doğal afetler gibi krizlerle yoğunlaştığı dönemde bazı Avrupalı liderlerin, yaz tatillerini sürdürmesinin yol açtığı tartışmaları haberleştirdi.

Haberde, özellikle AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan göç krizinin AB içinde siyasi anlaşmazlığa dönüştüğü sırada açıklanmayan kırsal bir bölgede tatilde olduğu belirtildi.

İspanya ile İtalya arasındaki pasaportsuz seyahatin askıya alındığı ve iki ülkenin başbakanlarının göç politikaları konusunda birbirlerini açıkça eleştirdiği süreçte von der Leyen'in 11 Ağustos'ta Instagram hesabından, tavuğunun yumurtalarından çıkan iki civciv için isim önerisi istediği videoyu paylaşması dikkati çekti.

Sanchez'in tatiline muhalefetten tepki

Yaklaşık 72 bin düzensiz göçmenin 30 Temmuz'da Sebte'ye geçmesinin ardından yaz tatilini erteleyerek bölgeye giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, durumun kontrol altına alınması sonrası Lanzarote'deki tatiline devam etmesi muhalefetin tepkisini çekti.

İspanyol hükümeti ise Sanchez'in tatili sırasında ulaşılabilir olduğunu ve toplantılara uzaktan katılmaya devam ettiğini açıkladı.

Haberde görüşlerine yer verilen Amsterdam Üniversitesinde kriz iletişimi alanında araştırmalar yapan Olga Eisele, vatandaşların krizler sırasında yaşadığı duyguların yöneticiler tarafından dikkate alındığını görmek istediklerini belirtti.

Eisele, siyasi liderlerin kriz dönemlerinde fiziksel olarak mevcudiyetlerinin, toplumun yaşadığı duyguların ciddiye alındığı mesajını daha etkili biçimde verebildiğini belirtti.

Eisele, yaz aylarında siyasi gündemin genellikle daha sakin olmasının, liderlerin yokluğunun daha fazla dikkati çekmesine ve normal şartlarda rutin görülebilecek bir durumun siyasi tartışmaya dönüşmesine yol açabileceğine işaret etti.

İsveç Orta Üniversitesinden Siyaset Bilimi Profesörü ve kriz yönetimi uzmanı Evangelina Petridou, bir liderin kriz sırasında yokluğunun yol açacağı siyasi tepkinin farklı etkenlere bağlı olduğunu belirtti.

Petridou, muhalefetin olayı siyasi olarak kullanıp kullanmaması, hükümetin çoğunluk veya azınlık hükümeti olması ve krizi yönetebilecek bir kurumun bulunup bulunmamasının tepkinin boyutunu etkileyebileceğini ifade etti.

Avrupalılar, liderlerin tatil yapmasına tamamen karşı değil

Kamuoyu araştırmaları, Avrupalıların siyasi liderlerin tatil yapmasına tamamen karşı olmadığını ancak bu kişilerin görevlerinin başında ve ulaşılabilir durumda kalmalarına önem verdiğini gösteriyor.

İngiltere'de Temmuz 2025'te gerçekleştirilen Ipsos araştırmasına katılanların yüzde 46'sı başbakanın tatil yapmasının önemli olduğu, yüzde 44'ü ise hükümet başkanının ortalama bir çalışan kadar izin kullanması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 78'i ise başbakanın tatildeyken kolaylıkla ulaşılabilir durumda bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verileri, Avrupalı çalışanların, dünyanın diğer bölgelerindekilere kıyasla daha fazla ücretli yıllık izin hakkına sahip olduğunu gösteriyor, Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfının (Eurofound) araştırmaları da Avrupa'da iş ve özel yaşam arasındaki dengeye büyük önem verildiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

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