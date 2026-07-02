AB, Lübnan'da BM Varlığını Destekliyor - Son Dakika
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AB, Lübnan'da BM Varlığını Destekliyor

02.07.2026 22:05
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AB, UNIFIL sonrası Lübnan'da BM varlığının önemli olduğunu vurgulayarak katkı sunmaya hazır.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin bitmesinin ardından Lübnan'da, BM varlığının devam etmesinin önemli olduğunu belirterek bu konuda katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail-Lübnan arasında 26 Haziran'da Washington'da imzalanan çerçeve anlaşması hakkında AB adına açıklama yaptı.

Kallas, UNIFIL'in görev süresinin bitmesinin ardından Lübnan'da, BM varlığının sürmesinin önemli olduğunu kaydederek AB'nin bu konuda katkı vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Çatışmaların kalıcı olarak sona ermesi, uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka riayet edilmesi çağrısında bulunan Kallas, "Bu, sivillerin ve sivil altyapının korunmasını da kapsamaktadır." dedi.

Kallas, Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktararak, anlaşmanın gerilimin düşürülmesi ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların yanı sıra "Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi açısından çok ihtiyaç duyulan bir perspektif" sunduğuna vurgu yaptı.

İsrail ve Lübnan'ın "yapıcı temaslarını" takdirle karşılayan Kallas, tarafları anlaşma kapsamında kurulan üçlü Askeri Koordinasyon Grubu aracılığıyla da dahil olmak üzere üstlendikleri taahhütleri uygulamaya koymaya davet etti.

Kallas, kalıcı çözümün BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasına dayanması gerektiğini yineleyerek, "AB, çerçeve anlaşmasının uygulanmasını desteklemeye ve olası bir AB misyonu aracılığıyla dahil olmak üzere Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile iç güvenlik güçlerine verdiği desteği daha da güçlendirmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BMGK'nin her yıl uzattığı UNIFIL'in görev süresi, Konseyin Ağustos 2025'te aldığı kararla 2026 yılının sonuna kadar son kez uzatıldı ve 2027 itibarıyla barış gücü personelinin kademeli şekilde bir yıl içinde çekilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Lübnan'da BM Varlığını Destekliyor - Son Dakika

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