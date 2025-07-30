AB'nin Güvenlik Eylemi'ne 18 Üye Ülkeden Başvuru

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eylemi'ne (SAFE),18 üye ülkenin başvuruda bulunduğunu açıkladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni finansman aracı SAFE'ye Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Finlandiya'nın başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, 18 üye ülkenin toplamda 127 milyar avroluk finansman talebinde bulunduğu belirtilerek, son başvuru tarihinin 30 Kasım olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, SAFE'ye yönelik "yoğun ilginin" Birliğin güvenlik ve savunma alanlarındaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Kubilius, AB ülkelerinin Avrupa'nın güvenliğini artırma çabalarını desteklemekte kararlı olduklarını vurgulayarak, "SAFE, daha güvenli ve birleşik bir gelecek için savunma hazırlığımızı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir sembolüdür." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun martta duyurduğu "ReARM Europe" programı, 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırılmasını amaçlıyor ve üye ülkelere yapacakları savunma harcamalarına mali kurallarda esneklik tanınması ve fonlar sağlanmasını öngörüyor.

SAFE ise AB savunmasını güçlendirmek için 150 milyar avroluk finansman içeriyor.