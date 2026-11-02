AB'nin İngiltere'ye yeniden üyelikte Avro ve Schengen esnekliği sağlaması öne sürüldü - Son Dakika
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AB'nin İngiltere'ye yeniden üyelikte Avro ve Schengen esnekliği sağlaması öne sürüldü

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Politico, adı verilmeyen iki AB yetkilisine dayandırarak İngiltere'nin resmi yeniden üyelik başvurusu yapması halinde Avro ve Schengen'de esneklik tanınabileceğini öne sürdü. Londra henüz başvurmadığı için AB'nin resmi tutumu oluşmadı.

Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'nin resmi olarak yeniden üyelik başvurusu yapması halinde Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmama konusunda bu ülkeye esneklik sağlayabileceği öne sürüldü.

Politico internet sitesinin AB'den ismi verilmeyen iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Londra'nın resmi üyelik başvurusunda bulunmaması nedeniyle Birliğin de bu konuda resmi pozisyonu henüz oluşmadı.

Yetkililer, AB üyesiyken Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmayan İngiltere'ye aynı esnekliğin yeniden üye olma durumunda da sağlanabileceğini belirtti.

Yetkililerden biri de AB'nin üyelik müzakerelerinde ülkelerin "kendine has koşullarını" göz önünde bulundurduğunu kaydederek, "Teoride standart bir yaklaşım olsa da pratikte bunun çok daha esnek olduğunu görebilirsiniz. Farklı modeller mevcut." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un sonuçları 9 Haziran'da yayınlanan anketine göre, İngilizlerin yüzde 55'i AB'den ayrılmanın (Brexit) hata olduğunu düşünürken yüzde 34'ü ise bunu doğru buluyor.

İngiltere'nin ortak para birimi ve Schengen bölgesine katılmasının AB'ye üyelik için şart koşulması durumunda üyeliğe destek yüzde 35'e gerilerken, karşı çıkanların oranı ise yüzde 43'e yükseliyor.

AB üyesiyken Avro ve Schengen bölgelerine dahil olmama konusunda muafiyetlere sahip olan İngiltere, kendi para birimini kullanıyor ve pasaportsuz seyahat sistemine katılmak yerine sınırlarında kendi kontrollerini ve pasaport denetimlerini sürdürüyordu.

Kaynak: AA
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