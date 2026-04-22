AB'nin İsrail Tutumu Utanç Verici
AB'nin İsrail Tutumu Utanç Verici

AB\'nin İsrail Tutumu Utanç Verici
22.04.2026 16:57
Marc Botenga, AB'nin Filistin'de soykırıma göz yummasını ahlaki ve hukuki bir başarısızlık olarak değerlendirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinden Marc Botenga, Avrupa'nın Filistin'de soykırım suçu işleyen İsrail'e yönelik tutumunun hem ahlaki açıdan utanç verici olduğunu hem de hukuki başarısızlık içerdiğini söyledi.

Brüksel'de dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi kapsamında, "Suç Ortaklığına Son Vermek: Silah Transferleri, Anlaşmaları ve Ticareti Üzerine Politika Araçları" konulu panel düzenlendi.

Panelden önce katılımcılara hitap eden AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekili Marc Botenga, dün Avrupa Birliği'nin (AB) önemli kararlar aldığını belirterek, "Rusya'ya karşı 20'inci yaptırım paketi hazırlanıyor. İran'a yönelik yaptırımlar artacak. Hiçbir şekilde yaptırım uygulanmayan ise İsrail." dedi.

AB'nin Lübnan'da köylerin yıkılmasını, Filistin'de soykırım yapılmasını, İran'da kültürel mirasın yok edilmesini "çok da önemsemediği" bir durumla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Botenga, "İşte bu Avrupa'nın mevcut ahlaki duruşu ve pusulası. Uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı duyulması gerektiğini söyleyen Avrupa'nın." diye konuştu.

Botenga, "Avrupa'nın tutumu ahlaki açıdan utanç verici. Ayrıca hukuki başarısızlık da. Evet, AB İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı. Ama diyorlar ki tüm üye devletler buna onay vermeli ama vermiyorlar. Neden, bunun basit bir nedeni var, çünkü Avrupa veya Batı tarafında olması gereken herkesin her türlü suçu işleme yetkisine sahip olması gerektiğine inanıyorlar." değerlendirmelerinde bulundu.

Ukrayna'yı ziyaret eden liderlerden hiçbirinin Gazze'de bombalanan bir okulu ziyaret etme talebinde bulunmadığını söyleyen Botenga, "Uluslararası hukuka göre suç teşkil eden eylemlerin bir yönüne aktif olarak ortak olmak ahlaki ve hukuki bir başarısızlıktır." yorumunu yaptı.

"İsrail, kötülüğün modernleştiği türden suçlar işliyor"

Botenga, Filistin için yapılan destek yürüyüşleri, etkinlikleri ve söylemlerinin oluşturduğu baskının AB yetkililerini korkuttuğunu ifade ederek, "İşte bu korku bize umut veriyor. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar ancak bizim ısrarımız onların geri adım atmasını sağlayacak. Suç ortaklıklarını adım adım çökerteceğiz." görüşünü paylaştı.

Avrupa Solu Partisi Başkanı Walter Baier de AB'nin tutumunun utanç verici olduğunu söyleyerek, "Rusya'ya yaptırım uygulamak sadece 48 saatlerini almıştı ancak İsrail'e karşı etkili önlemler almak için aylar ve yıllardır hazır değiller. İsrail, kötülüğün modernleştiği türden suçlar işliyor." dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mauricio Jaramillo Jassir ise Filistin'in mücadelesini desteklediklerini belirterek, "Filistinlerin hayatı, onuru ve egemenliği için çok yaşa Filistin" mesajıyla bir video paylaştı.

"Filistin'e karşı gösterilen sessizlik de İsrail ile 'suç ortaklığı' anlamına gelir"

Panelde söz alan AP üyelerinden Manon Aubry, her platformda Filistin'e olan desteklerini yinelediklerini belirtti.

Paris merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Başkan Yardımcısı, Belçikalı avukat Alexis Deswaef de Filistin'e karşı gösterilen sessizliğin de İsrail ile "suç ortaklığı" anlamına geldiğini ifade ederek, "İnsan hakları için mücadele etmeliyiz. Filistin halkı kendi hakları için mücadele ediyor. Biz de onların mücadelesine katkı sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle İsrailli silah şirketlerinin Avrupa'daki faaliyetlerini engellemek için adımların atılması gerektiğini aktaran Deswaef, "Birlikte onlardan daha güçlüyüz." diye konuştu.

Belçikalı avukat Jan Fermon ise milyonlarca insanın Filistin için dayanışma göstermesinin bir şeyleri çoktan harekete geçirdiğine işaret ederek, "Bizler uluslararası hukuk için karar uygulama mekanizması olmalıyız." dedi.

Uluslararası bir insani hareketin oluşturulması gerektiğini aktaran Fermon, İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırımın belgelenmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'nin İsrail Tutumu Utanç Verici - Son Dakika

16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
SON DAKİKA: AB'nin İsrail Tutumu Utanç Verici - Son Dakika
