AP Türkiye Raportörü Amor'dan Çankaya Belediyesi Operasyonuna Tepki:  Seçici Zulüm Ortada ve Sonraki Adımları Tahmin Edebiliyoruz

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amor, "Bir petrol sızıntısı gibi, ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik baskı Türkiye genelinde durmaksızın yayılıyor. Bir sonraki aşama başladı ve hedef Ankara'ya kaydı. Ana ilçe olan Çankaya ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile başladılar. Seçici zulüm ortada ve sonraki adımları tahmin edebiliyoruz." dedi.