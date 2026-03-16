AB, Rus Dezenformasyonuna Yaptırım Getirdi - Son Dakika
AB, Rus Dezenformasyonuna Yaptırım Getirdi

16.03.2026 18:03
AB, Rusya'nın dezenformasyon faaliyetleri nedeniyle 4 kişiye yaptırım uyguladı, liste 69'a çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın AB ve ortaklarına yönelik hibrit faaliyetleri kapsamında dezenformasyon ve yabancı bilgi manipülasyonuna karıştıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında yeni yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırım listesine Rus Sergey Klyuchenkov, Rus devlet televizyonunda haber sunuculuğu yapan Ernest Mackevicius, İngiliz Graham Phillips ve Fransız medya figürü Adrien Bocquet'nin eklendiği kaydedildi.

Klyuchenkov'un televizyon ve radyo programlarında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını meşrulaştırmaya yönelik propaganda ve dezenformasyon yaydığı aktarılan açıklamada, sivillere yönelik şiddet dahil Ukrayna'da daha fazla saldırı çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Litvanya doğumlu Rus haber sunucusu Mackevicius'un da Rus devlet televizyonundaki haber programında Ukrayna'ya karşı yürütülen savaş, Ukrayna devleti ve silahlı kuvvetleri hakkında düzenli olarak yanlış anlatılar yaydığı kaydedildi.

Yaptırım listesine alınan diğer isimlerden İngiliz Phillips'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını propaganda ve dezenformasyon yoluyla meşrulaştırmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde çekimler yaptığı ve esir alınan İngiliz savaşçılarla röportajlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransız Bocquet'nin ise Rus televizyonlarına verdiği röportajlar, sosyal medya paylaşımları ve Kremlin destekli medya kuruluşlarındaki yazıları aracılığıyla Avrupa'da ve Rusya'da Kremlin propagandasını yaydığı ifade edildi.

Söz konusu kişilerin faaliyetlerinin Rus hükümetinin demokrasi, hukukun üstünlüğü, istikrar ve güvenliği zayıflatan politikalarını desteklediğine dikkati çekilen açıklamada, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri nedeniyle AB yaptırımlarına tabi kişilerin sayısının 69, kuruluşların sayısının ise 17'ye yükseldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamındaki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı, AB vatandaşları ve şirketlerin bu kişilere herhangi bir fon veya ekonomik kaynak sağlayamayacağı, söz konusu kişiler için AB ülkelerine giriş ve transit geçiş yasağı uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rus Dezenformasyonuna Yaptırım Getirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: AB, Rus Dezenformasyonuna Yaptırım Getirdi - Son Dakika
