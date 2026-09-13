AB, Rus İHA'larının Ukrayna-Polonya sınırında yolcu trenini vurmasını kınadı - Son Dakika
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AB, Rus İHA'larının Ukrayna-Polonya sınırında yolcu trenini vurmasını kınadı

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AB Komisyonu, Rus İHA'larının Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı siyasetçileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra bir yolcu trenini vurmasını şiddetle kınadı. Komisyon, Ukrayna'nın hava savunma sistemleri ve mühimmat tedariki için 6,1 milyar avroluk ilave finansmana onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna- Polonya sınırında eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç Başbakanı Carl Bildt ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın bulunduğu trenin geçişinden dakikalar sonra bir treni vurmasını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar el Anouni, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Anouni, AB'nin bu hafta Ukrayna'nın hava ve füze savunma sistemleri, mühimmat, dron ve elektronik harp ekipmanı tedarik etmesi için 6,1 milyar avroluk ilave finansmana onay verdiğini hatırlatarak, Kiev'le dayanışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Sözcü Anouni, "Ukrayna-Polonya sınırı yakınlarında gerçekleştirilen, bir yolcu trenine yönelik saldırıyı da içeren son Rus saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Rus İHA'ların, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bölgede, aralarında eski İngiltere Başbakanı Johnson, eski İsveç Başbakanı Bildt ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell'ın da bulunduğu Avrupalı siyasetçi ve diplomatları taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Rus İHA'larının Ukrayna-Polonya sınırında yolcu trenini vurmasını kınadı - Son Dakika

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