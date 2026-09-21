AB, Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki seçimleri tanımıyor, yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da yapılan seçimleri kınadı.

Kallas, AB adına yaptığı açıklamada, Rusya'da siyasi ortamın giderek "otoriterleştiğini" ve Devlet Duması seçimlerinin demokrasinin "derinleşen erozyonunu" gözler önüne serdiğini öne sürdü.

Rus makamlarının muhalefeti dışlamak amacıyla "sistematik iç ve dış baskıları" artırdığını iddia eden Kallas, mahkeme kararıyla "Elma" (Yabloko) Partisinin seçim kaydının iptal edilmesini "savaş karşıtı tek partinin dışarıda bırakılarak seçmenlerin tercihinin kısıtlanması" şeklinde nitelendirdi.

Kallas, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) seçimleri gözlemlemek için davet edilmemesinden dolayı üzüntü duyduklarını aktararak, bunun Rusya'nın AGİT'in bağlayıcı taahhütlerini "hiçe sayma eğilimini" kanıtladığını ileri sürdü.

AB'nin yasa dışı şekilde ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya bölgeleri ve Kırım'da yapılan seçimleri kınadığını belirten Kallas, "Bu sözde seçimler, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı dahil uluslararası hukuku, Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden bir başka eylemini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Kallas, Rusya'ya Ukrayna'nın sınırlarına ve egemenliğine saygı gösterme çağrısında bulunarak, ilhak edilen bölgelerdeki seçimleri tanımadıklarını yineledi.

İlhak edilen bölgelerde seçimlerin düzenlenmesinde rol alanlar ve adayların yanı sıra Rusya'da özgür ve adil seçimlerin yapılmasına zarar verenlere yaptırım uygulayacaklarını aktaran Kallas, Moskova'nın savaşa son vermesi, koşulsuz ateşkesi kabul etmesi ve askeri güçlerini Ukrayna topraklarından çekmesi gerektiğini kaydetti.

Kallas ayrıca AB ve üye ülkelerin, Rus sivil toplum kuruluşları, insan hakları savunucuları ve bağımsız medyanın yürüttüğü çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

Rusya'da seçimlerde Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 10 parti yarışmıştı.

Seçimler, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın yanı sıra ilk kez ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenmişti.

Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan milletvekili seçiminde kesin olmayan ilk sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 57,82 oy alarak birinci olmuştu.