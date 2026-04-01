AB, Rusya'ya Yaptırımları Artırmayı Hedefliyor

01.04.2026 00:02
Kaja Kallas, Rusya'nın askeri sanayisini zayıflatmak için yaptırımların artırılacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yüksek petrol fiyatlarının Rusya'yı güçlendirdiğini belirterek, "Bu nedenle Rusya'nın askeri sanayi kompleksini daha fazla yaptırım uygulayarak ve çift kullanımlı tedarik zincirlerini bozarak zayıflatmaya devam etmeliyiz." dedi.

Kallas, Kiev'de yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Sabah saatlerinde Buça'yı ziyaret ettiklerini aktaran Kallas, "Bu sabah, Mart 2022'de özgürlüğüne kavuşmasının üzerinden 4 yıl geçmesini anmak için Buça'yı ziyaret ettik, öldürülen sivillerin görüntüleri ve toplu mezarlar dünya genelinde şok dalgaları yarattı. Buça, Rusya'nın savaşının sistematik ve hesaplanmış vahşetini ortaya çıkardı." ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamadığını dile getiren Kallas, "Bir yıl süren barış görüşmeleri ilerleme sağlamadı, bunun basit nedeni Rusya'nın kasıtlı olarak süreci oyalaması olmuştur. Tekrar tekrar, Ukrayna barışa olan istekliliğini gösterdi, Rusya ise saldırılarını tırmandırdı. Bu savaşı sona erdirmek için baskı saldırgana yönelmelidir, mağdura değil." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Rusya'nın saldırı suçuna ilişkin özel mahkemenin kurulması ve uluslararası tazmin komisyonu oluşturulması yönünde ilerlediğini aktaran Kallas, bir dahaki AB zirvesine kadar bu süreçte ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kallas, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılacağının altını çizerek, "20. paket hazır ve özellikle Rusya'nın gölge filosu etrafında ağı daha da sıkılaştıracağız." dedi.

Dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden, Ukrayna'nın enerji ihtiyaçları için 80 milyon avroluk ek destek sağlanacağını bildiren Kallas, enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Kallas, Ukrayna'nın hava savunmasının öncelikli konu olmaya devam ettiğine işaret ederek, ülkenin kendi hava sahasını koruyabilmesi için daha fazla Patriot füzesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın savunma sanayisinin hızlı şekilde geliştiği ve insansız hava araçları alanında önemli kapasiteye sahip olduğunu belirten Kallas, Ukraynalı şirketlerin Avrupa savunma sanayisine daha fazla entegre edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB Temsilcisi, Orta Doğu'daki duruma da değinerek, şunları kaydetti:

"Bugün bakanlar, İran'daki savaşın, Ukrayna'dan dikkati uzaklaştırmasına izin vermeyeceğimizi çok açık şekilde ortaya koydu. İran ve Ukrayna'daki savaşlar birbirine çok bağlı. Daha yüksek petrol fiyatları, Kremlin'in kasasını doldururken Rusya, İran'a ABD güçlerini hedef alması için destek sağlıyor. Bu nedenle Rusya'nın askeri-sanayi kompleksini daha fazla yaptırım uygulayarak ve çift kullanımlı tedarik zincirlerini bozarak zayıflatmaya devam etmeliyiz. Her iki bölgede de tehdidi azaltabiliriz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
