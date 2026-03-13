AB, Rusya'ya Yaptırımları Gevşetmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Rusya'ya Yaptırımları Gevşetmeyecek

AB, Rusya\'ya Yaptırımları Gevşetmeyecek
13.03.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, ABD'nin aksine Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesini duyurdu. Yaptırımların gevşetilmesi endişe yarattı.

Avrupa Birliği, ABD'nin aksine Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmeyeceğini duyurdu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD'nin yaptırımları geçici gevşetme kararını "son derece endişe verici" olarak tanımladı.Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmeyeceğini açıkladı. Avrupa Komisyonu sözcülüğünden yapılan açıklamada, petrol fiyat tavanı ve yaptırımların mevcut durumda da yürürlükte kalacağı belirtilerek, Moskova'nın İran'daki savaştan kazanç sağlamasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, hafta içinde yaptığı açıklamada, zamanın, yaptırımları gevşetmek için uygun olmadığınıdile getirmişti.

"Son derece endişe verici"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise, ABD'nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımı gevşetme kararını "son derece endişe verici" olarak nitelendirdi. Bu durumun, Avrupa'nın güvenliğini ilgilendirdiğini ifade eden Costa, Rusya üzerindeki ekonomik baskının, ülkenin adil ve kalıcı bir barış için ciddi müzakereleri kabul etmesi açısından "belirleyici" olduğunu dile getirdi. Costa ayrıca, yaptırımlarda yapılacak gevşetmelerin Moskova'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürme kaynaklarını artıracağını belirtti.

Avrupa Birliği içinde, birçok konuda çoğunluktan farklı bir siyaset izleyen Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijarto ise Brüksel'i Amerikan örneğini izlemeye ve Rus petrolüne yönelik yaptırımları askıya almaya çağırdı.

ABD'den 30 günlük satın alma izni

Washington, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması sebebiyle küresel çapta artan enerji fiyatlarını bir nebze dengeleyebilmek için Rus petrolü alımına istisnai izni vermişti. Söz konusu izin yalnızca halihazırda tankerlerde denizde bulunan petrol için geçerli olup 30 günle sınırlı.

AB Komisyonu verilerine göre Rusya, İran'da savaşın başlamasından bu yana artan petrol fiyatları sayesinde günde 150 milyon dolar ek gelir elde ediyor.

Macaristan ve Slovakya engel oluyor

AB'de şu anda Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çalışılıyor. Paket, diğer konuların yanı sıra bir kez daha Rus gölge filosunu hedef alıyor.

Başlangıçta paketin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam çaplı işgalinin dördüncü yıl dönümü olan 24 Şubat'ta kabul edilmesi planlanıyordu ancak tasarı Macaristan ve Slovakya tarafından engellendi.

İki ülke, Ukrayna'dan öncelikle Drujba Boru Hattı üzerinden Rus petrolü tedarikini yeniden başlatmasını talep ediyor.

Zelenskiy: "Kesinlikle barışa yardımcı olmuyor"

Fransa'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarını geçici olarak gevşetme kararını eleştirdi. Yalnızca bu adım sayesinde Rusya'nın savaş kasasına yaklaşık 10 milyar dolar kazandırıldığını belirten Zelenskiy, Paris'te konuğu olduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Bu kesinlikle barışa yardımcı olmuyor" dedi.

Bu önlemin ardındaki mantığı anlayabildiğini, amacın dünya piyasasındaki fiyatları istikrara kavuşturmak olduğunu belirten Ukrayna lideri, diğer yandan yaptırımları gevşetmenin yalnızca Rusya'nın daha fazla insansız hava aracı (İHA) üretmesine yol açacağını, bu nedenle önlemin kendi görüşüne göre verimsiz olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı, bu İHA'ların sadece Ukrayna'da değil, Ortadoğu'da da kullanıldığını ve dolayısıyla sonuçta ABD askerlerine karşı da kullanılabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Deutsche Welle

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya Yaptırımları Gevşetmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:12:01. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Rusya'ya Yaptırımları Gevşetmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.