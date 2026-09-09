AB, Sebte'deki göç krizi için İspanya'ya 114,7 milyon avro acil finansman sağlayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de yaşanan düzensiz göç hareketliliğinin yönetilmesine destek amacıyla 114,7 milyon avroluk acil finansman sağlama kararı aldığını bildirdi.

AB Komisyonundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 30 ve 31 Temmuz'da Sebte'de yaşanan büyük çaplı düzensiz sınır geçişlerinin ardından İspanya'ya 114,7 milyon avroluk acil yardım yapılacağı belirtildi.

Bu finansal desteğin yanı sıra AB kurumlarının operasyonel desteğinin koordine edildiği kaydedilen açıklamada, AB'nin sınır yönetimi kurumu Frontex, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Birliği İltica Ajansının (EUAA), İspanya'nın operasyonel destek talebine olumlu yanıt verdikleri ifade edildi.

Açıklamada, finansman kapsamında sınır gözetiminin ve korunmasının güçlendirilmesi, güvenlikle ilgili altyapının geliştirilmesi ve ek personel ile ekipman konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.

Sebte'deki kriz

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.