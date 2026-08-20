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AB, UCM'ye Destek Verdi

AB, UCM\'ye Destek Verdi
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AB liderleri, ABD'nin UCM Başkanı'na yaptığı yaptırımlara tepki göstererek mahkemeye destek sundu.

BRÜKSEL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği liderleri, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve mahkemede görevli üst düzey bir hukukçuya yaptırım uygulamasının ardından UCM'ye güçlü destek verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane ve kurumun görevini yerine getiren diğer yetkililerin yanında olduklarını belirtti.

Liderler, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, dünyanın en korkunç suçlarının kurbanlarına adalet sağlanmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullanarak mahkeme yargıçları ve yetkililerinin görevlerini bağımsız ve dış baskı olmadan yerine getirebilmeleri gerektiğini vurguladı.

Trump yönetimi salı günü UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile Senegalli Kıdemli Duruşma Savcısı Abdoulaye Seye'ye yaptırım uygulayarak söz konusu yetkilileri, "hükümetleri mahkemenin yargı çerçevesini kabul etmemiş olan yetkilileri soruşturmak, tutuklamak, gözaltına almak veya yargılamak amacıyla mahkemenin yürüttüğü çalışmalara doğrudan katılmakla" suçlamıştı.

Söz konusu yaptırımlar genel olarak ABD vatandaşlarının Akane ve Seye ile işlem gerçekleştirmesini yasaklarken, bu iki yetkilinin ABD finans sistemine erişimini fiilen engelliyor.

Kaynak: Xinhua

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