AB, Ukrayna'ya 1 Milyar Avro İHA Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Ukrayna'ya 1 Milyar Avro İHA Desteği

15.07.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın İHA kapasitesini artırmak için 1 milyar avro serbest bıraktı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1 milyar avroyu serbest bıraktığını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın İHA kapasitesini güçlendirmek amacıyla 90 milyar avroluk Ukrayna Destek Kredisi kapsamında 1 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ödemenin, dron tedarikine ayrılan ilk 6 milyar avroluk dilim kapsamındaki ikinci ödeme olduğu ifade edildi.

Ukrayna'ya 30 Haziran'da ise dron tedariki için 3,9 milyar avro aktarıldığının hatırlatıldığı açıklamada, AB Komisyonunun ayrıca, ilave dron, füze ve savaş uçağı finansmanı için 10 milyar avroluk ödeme planını da onayladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, AB ile Ukrayna'nın ortak savunma teknolojisi girişimi BraveTechEU kapsamında seçilen 6 şirketin geliştirdiği teknolojilerin Ukrayna'daki savaş koşullarını yansıtan ortamlarda test edileceğinin altı çizildi.

Ukrayna'nın Avrupa Savunma Fonu (EDF) ile Avrupa Savunma Sanayi Programı'na (EDIP) tam katılımının da sağlandığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı ve AB şirketlerinin ortak savunma araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte yer alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün Kiev'de AB-Ukrayna Dron Anlaşması'nı duyurduğu belirtilerek, anlaşmanın uygulanmasına yönelik çalışmaların Ukraynalı ortaklar ve Avrupa dron sektörü temsilcileriyle sürdürüleceği, kurucu üyelerin ilk toplantısının ise eylül ayında Brüksel'de yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'ya 1 Milyar Avro İHA Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Şanlıurfa’da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı
Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi Sebebi bir hayli ilginç Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

18:10
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi
17:19
Manisa’nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın
17:00
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı
16:48
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı
16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 18:54:29. #.0.2#
SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya 1 Milyar Avro İHA Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.