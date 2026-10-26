AB ülkeleri Ukrayna'ya 4,9 milyar avroluk askeri destek fonunda uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla Avrupa Barış Fonu (EPF) kapsamında 4,9 milyar avroluk fonun serbest bırakılmasında anlaştı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin aldığı kararla 4,7 milyar avro Ukrayna'ya daha önce askeri destek sağlamış üye ülkelere geri ödenecek.

Geri kalan 230 milyon avroluk kısım da AB Ukrayna Askeri Yardım Misyonu'na (EUMAM) ek finansman olarak sağlanacak.

EPF, AB bütçesi dışında faaliyet gösteren ve üçüncü ülkelere askeri alan ve savunma alanında destek sağlanmasına imkan tanıyan istisnai bir finansman mekanizması olarak kullanılıyor. Mekanizma kapsamında mühimmat, füze, radar ve zırhlı araç gibi askeri ekipmanın yanı sıra eğitim, teknik ve lojistik destek de sağlanabiliyor.

AB verilerine göre, bugünkü fon dahil EPF aracılığıyla Ukrayna'ya sağlanan destek 10,8 milyar avroya ulaşırken, bunun 9,9 milyar avrosu üye ülkelerin sağladığı askeri desteklerin geri ödenmesine, kalanı da EUMAM'a finansman olarak ayrıldı.