 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Ülkelerinin Çoğunluğu İki Halk ve İki Devlet Temelinde Çözümden Yana - Son Dakika
Üye Girişi

AB Ülkelerinin Çoğunluğu İki Halk ve İki Devlet Temelinde Çözümden Yana

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun İsrail-Filistin meselesinde iki halk ve iki devlet temelinde çözümden yana olduğunu belirtti. Tajani, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yapılan oturumda bu konunun ele alındığını ve 26 AB ülkesinin bu çözüme destek verdiğini ifade etti. Tajani ayrıca, İtalya'nın her zaman bu çözümden yana olduğunu ve bu yönde çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

AB Ülkelerinin Çoğunluğu İki Halk ve İki Devlet Temelinde Çözümden Yana
22.01.2024 - 23:55,
Abone Ol

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun, İsrail- Filistin meselesinde iki halk ve iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu söyledi.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Tajani, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın da bir oturumuna katıldığı toplantıda ele alınan Orta Doğu'daki gelişmeler ve İsrail ile Filistin arasındaki duruma ilişkin Tajani, "Neredeyse tüm AB ülkeleri, 26'sı, iki halk ve iki devlet temelindeki çözümden yana olduklarını belirtti." dedi.

İtalya'nın bu konudaki tutumunun her zaman iki halk-iki devlet temelindeki çözümden yana olduğunu dile getiren Tajani, bunun için çalışmaları gerektiğini çünkü çok zor bir hedef olduğunu kaydetti.

Tajani, İsrailli yerleşimciler konusunu da görüşeceklerini ancak önce Hamas'a yaptırım uygulanması gerektiğini öne sürdü.

İtalya'nın çok istediği ve Almanya ve Fransa'yla toplantı gündemine getirdiği "Husilerin, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehdidine karşı askeri bir AB misyonu oluşturulması" önerisine değinen Tajani, "Kızıldeniz'deki Avrupa misyonu konusunda birçok üye ülke arasında fikir birliği oluştu. (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep) Borrell de bu tekliften yana olduğunu ve bunun en kısa sürede onaylanmasını sağlamaya kararlı olduğunu söyledi." diye konuştu.

Tajani, Kızıldeniz'de AB misyonunun oluşturulması halinde bunun ciddi bir savunma misyonu olacağını vurguladı.

Antonio Tajani, 24-25 Ocak'ta Lübnan, İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceğini söyledi.

Bu arada İtalyan ANSA ajansının, kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 27 AB üyesinden 26'sı iki devletli çözüme destek verirken, herhangi bir tutum almayan tek ülke Macaristan oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Antonio Tajani, İtalya, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkelerinin Çoğunluğu İki Halk ve İki Devlet Temelinde Çözümden Yana - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: AB Ülkelerinin Çoğunluğu İki Halk ve İki Devlet Temelinde Çözümden Yana - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement