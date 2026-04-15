AB ve NATO Avrupa'nın Savunmasını Güçlendiriyor - Son Dakika
AB ve NATO Avrupa'nın Savunmasını Güçlendiriyor

15.04.2026 21:23
Ursula von der Leyen ve General Grynkewich, Avrupa savunma kabiliyetlerini artırmayı görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirmeyi, savunma üretimini artırmayı görüştü.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, General Grynkewich ile Avrupa'da savunma yatırımlarını artırmak, üretim kapasitesini yükseltmek ve hızı artırmak için çabalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı, "Hem üst düzey karmaşık sistemler hem de daha ucuz yeni teknolojiler üretmek için yenilikçi bir sanayiye ihtiyacımız var. Bu amaçla Ukrayna'nın uzmanlığından ve deneyiminden öğrenebiliriz. Gitgide karmaşıklaşan bir güvenlik ortamında, AB ile NATO arasındaki güçlü ilişki, Avrupa güvenliğinin merkezindedir." değerlendirmesini yaptı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı (SHAPE) tarafından yapılan açıklamada da General Grynkewich'in, von der Leyen'i ziyareti sırasında, Avrupa'nın savunma kabiliyetlerini ve hazırlık seviyesini güçlendirme, savunma üretimini artırma konularını ele aldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB ve NATO Avrupa'nın Savunmasını Güçlendiriyor - Son Dakika

Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi
17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor Anadolu’nun en stratejik noktalarından 17 asırdır ayakta duruyor, çok az kişi biliyor! Anadolu'nun en stratejik noktalarından
Eski belediye başkan adayına müebbet hapis Eski belediye başkan adayına müebbet hapis
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı 18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
Hindistan’da enerji santralinde patlama: 9 ölü Hindistan'da enerji santralinde patlama: 9 ölü
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde

20:56
Maraş’taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
Maraş'taki saldırıda ölen Ayla öğretmen, öğrencilerine siper olmuş
20:50
İşte Kahramanmaraş’taki okul saldırganının eski görüntüsü Sergilediği hareketler garip
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip
20:37
Kahramanmaraş’taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar Telegram’dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
Kahramanmaraş'taki saldırıdan sonra ortaya çıktılar! Telegram'dan örgütlenen provokatörler tespit edildi
19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
SON DAKİKA: AB ve NATO Avrupa'nın Savunmasını Güçlendiriyor - Son Dakika
