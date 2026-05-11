AB ve Suriye'den Tarihi Toplantı

11.05.2026 23:12
AB ile Suriye arasındaki ilk siyasi diyalog toplantısı Brüksel'de yapıldı, ilişkiler değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Suriye arasındaki ilk "Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı" Brüksel'de gerçekleştirildi.

AB Konseyi'nden Brüksel'de düzenlenen toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin başkanlığında gerçekleştiği bildirildi.

Toplantının, AB ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde ilerleme sağlanması ve AB'nin Suriye'de istikrarın sağlanması, sosyo-ekonomik toparlanma ile kapsayıcı siyasi geçişe yönelik destek çalışmalarının ele alınması açısından fırsat olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, AB-Suriye ilişkileri ile bölgesel meselelerin yanı sıra Suriye'deki geçiş sürecinin de ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin Suriye'nin siyasi geçiş, sosyo-ekonomik toparlanma ve yeniden inşa çabalarına desteğini yinelediği belirtilirken, tüm Suriyelilerin haklarının korunmasının önemi ile istikrarın güçlendirilmesi, insani yardım ve sosyo-ekonomik kalkınmanın desteklenmesi için koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

