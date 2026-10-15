AB Yemen Büyükelçisi, Taiz ablukasını kaldırmaları için Husilere çağrı yaptı - Son Dakika
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AB Yemen Büyükelçisi, Taiz ablukasını kaldırmaları için Husilere çağrı yaptı

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AB Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet, Husilerden Taiz'deki ablukayı kaldırmalarını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını istedi. Simonnet, gıda, su, ilaç ve yakıtın kente girişine izin verilmesi ve sivillerle sivil altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL (AA) – Avrupa Birliği (AB), Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetine yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için Husilere çağrıda bulundu.

AB Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, durumu büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek gıda, su, ilaç ve yakıtın kente girişine izin verilmesi ile sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

Simonnet, Husilere Taiz vilayetine yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

İnsan hakları örgütleri Husileri 2015'ten bu yana Taiz'i abluka altında tutmakla suçlarken, bu durum Yemen ordusunun başkent Sana'yı geri almayı hedefleyen "Yemen Şafağı" operasyonunun 10. gününde de devam ediyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesiyle başlayan iç savaşa sahne olurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıPolitikaGüncelDünyaYemenTaizSon Dakika

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