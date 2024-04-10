AB, yeni Göç ve İltica Anlaşması ile güçlü dış sınırlara sahip olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB, yeni Göç ve İltica Anlaşması ile güçlü dış sınırlara sahip olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda onaylanan yeni Göç ve İltica Anlaşması'nın güçlü dış sınırlar için yasal dayanak sağladığını belirtti. Anlaşma, daha güvenli sınırlar, hızlı ve etkili prosedürler ve korunmaya ihtiyacı olmayanların ülkelerine dönmesini sağlayacak. Yeni kurallar, göç yükünü dağıtmayı, dış sınırları güçlendirmeyi, iltica başvurularını hızlandırmayı ve kaynak ülkelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

10.04.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylanan yeni Göç ve İltica Anlaşması'yla ilgili, "Artık güçlü dış sınırlar için yasal dayanağa sahibiz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda oylanarak kabul edilen AB'nin Göç ve İltica Anlaşması'yla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Bugün gerçekten tarihi bir gün. Yıllar süren yoğun çalışmaların ardından Göç ve İltica Anlaşması gerçeğe dönüşüyor. Bu Avrupa için büyük bir başarıdır." diyen von der Leyen, şöyle devam etti:

"Bu, tüm Avrupalılar için gerçek bir fark yaratacak. Birincisi, daha güvenli Avrupa sınırları, herkesi kaydedip tarayarak sınırlarımızı kimin geçtiğini tam olarak bilmek, aynı zamanda bağımsız bir izleme yoluyla temel hakların korunmasını sağlamak demek. İkincisi, iltica ve geri dönüş için daha hızlı, daha etkili prosedürler. Bu, sığınma hakkı olmayanların AB'ye girişine izin verilmeyeceği, savaş veya zulümden kaçanların ise ihtiyaç duydukları korumaya güvenebilecekleri anlamına geliyor."

Von der Leyen, "Artık güçlü dış sınırlar için yasal dayanağa sahibiz. Bu sınırlara gelen her göçmene aynı şekilde adil ve kararlı davranılacaktır. Korunmaya ihtiyacı olanlar korunacak ama korunmaya ihtiyacı olmayanlar ülkelerine dönmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Komşu ülkelerle yapılan ortaklıkların önemine değinen von der Leyen, bu ortaklıkların yasal göçün teşvik edilmesinde de önemli olduğunu kaydetti.

Düzensiz göçle mücadele, AB ülkeleri arasında yıllardır en çekişmeli konular arasında yer alıyor.

AB yönetimi, 2015'te patlak veren göç krizinden bu yana göçmenlerin, Avrupa toprağına ayak basmalarından sonra üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacakları ya da geri gönderilecekleri sorularına yanıt arıyordu.

Bugün AP'de onaylanan anlaşma, von der Leyen'in göreve gelmesinden yaklaşık bir sene sonra, Eylül 2020'de Avrupa Parlamentosunda yaptığı ilk "Birliğin Durumu" konuşmasında açıkladığı yeni kurallara dayanıyor. Bugüne kadar yapılan sayısız toplantıda üye ülkeler, kurallar üzerinde uzlaşamamıştı.

Yeni kurallar, temel olarak göç yükünü ilk varış ülkelerinden alıp tüm üyeler arasında dağıtmayı hedefliyor. AB'nin dış sınırlarını güçlendirme, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması, başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması, kaynak ülkelerle işbirliğinin artırılması, anlaşmaya dair diğer önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Eleştirilerin hedefinde

Uluslararası insan hakları kuruluşları, AB'nin yeni göç ve iltica kurallarının sınırdaki kontrollerin genişletilmesinin, göçmenlerin aylarca gözaltı merkezlerinde kalmasının yolunu açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca "mücbir sebep" durumlarında üye ülkelere çeşitli muafiyetler sağlaması nedeniyle uygulamada mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi riskine dikkat çekiliyor.

İnsan hakları kuruluşları, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptıkları anlaşmalar yoluyla sınır kontrolünü "dışsallaştırma" ve Avrupa'nın mülteci koruma sorumluluklarından kaçması yönünde adım anlamına geldiğini belirtiyor.

Yeni kurallar, 2 sene sonra uygulamaya konulabilecek.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, yeni Göç ve İltica Anlaşması ile güçlü dış sınırlara sahip olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı
19:55 İsmail Haniye’nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı İsmail Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
17:52 İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye’nin 3 oğlunu öldürdü İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu öldürdü
17:33 Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar’da rekor kıracağız Enerji Bakanı Bayraktar: Gabar'da rekor kıracağız
14:30 Türkiye’nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak Türkiye'nin ticaret kısıtlaması kararı İsrail basınında yankılandı: En büyük darbeyi 2 sektör alacak
20:29 Bolu’da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı Bolu'da feci kaza: Otobüse çarpan otomobil kağıt gibi ezildi, 2 ölü 1 ağır yaralı
18:48 Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi YSK, 100’e yakın itirazı karara bağladı Yerel seçimlerde itiraz süreci sona erdi! YSK, 100'e yakın itirazı karara bağladı
18:10 Polonya’nın başkenti Varşova’da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu Polonya'nın başkenti Varşova'da kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı’nı kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı
16:22 Afyonkarahisar’da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu Afyonkarahisar'da bir kişi eski eşinin kocasını ve annesini pompalı tüfekle vurdu
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 22:14:59. #1.12#
SON DAKİKA: AB, yeni Göç ve İltica Anlaşması ile güçlü dış sınırlara sahip olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement