AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı - Son Dakika
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıları kınadı.

14.10.2024 17:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıları kınadı.

Josep Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki bir hastane ve barınak görevi gören bir okula düzenlediği yeni saldırıları kınıyorum. Güvenlik arayan onlarca sivil, korkunç koşullar altında öldürüldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca "Kitlesel tahliye emirleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve sivil kayıpların göz ardı edilmesi, İsraillileri daha güvenli hale getirmeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'dan "korkunç" nitelemesi

Almaya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de AA muhabirinin, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde biri çocuk olmak üzere sivillerin yanarak can verdiğinin görüntülendiği saldırıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Fischer, "Ne yazık ki bu çatışma bizi en korkunç görüntüleri görmeye zorluyor." cevabını verdi.

Sözcü Fischer, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un İsrail'e yaptığı ziyaretlerde İsrail'e dayanışmasını ve desteğini ifade ettiğini ve İsrail'in savaş yöntemlerinin değişmesi ve daha hedef odaklı olması gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırı düzenlenmiş, saldırıda biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralanmıştı.

Sosyal medyada saldırıyla ilgili yer alan görsellerde hastane yerleşkesindeki yangında bazı kişilerin alevler içinde kaldığı, çığlıkların duyulduğu görüntüler paylaşılmıştı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması planlanan bir okulu dün hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı - Son Dakika

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