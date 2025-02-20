AB: Zelenskiy Demokratik, Putin Değil

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin demokratik yollarla seçildiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetimindeki Rusya'nın ise demokratik bir ülke olmadığını söyledi.

De Keersmaecker, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" nitelemesiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Sözcü, şunları ifade etti:

"Başkan Zelenkskiy, meşru, özgür, adil ve demokratik bir seçimle seçilmiştir. Ukrayna, bir demokrasidir. Putin'in Rusya'sı ise değildir. Amerikalı yetkililerin kullandığı bilgilere gelince elbette bu konuda herhangi bir bilgi paylaşamam. Bunu onlara sormanız gerekir."

ABD Başkanı Trump, dün Zelenskiy'i Ukrayna'da seçim yapılmaması nedeniyle eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadesini kullanmıştı.