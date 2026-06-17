AB Zirvesi Öncesi Filistin Protestosu

İsrail tarafından gözaltına alınan ve kötü muameleye maruz kalan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Birlik ile İsrail arasındaki ilişkileri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Aktivistler, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi binası yakınında toplandı.

"İşgale diz çökmeyeceğiz" yazılı büyük bir pankartın önünde sessiz eylem yapan aktivistler, " Filistin'i unutma", "AB suç ortağısın!" ve "AB, İsrail'in çaldığını satın almaktan vazgeç" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye İsrail güçleri tarafından kaburgaları kırılan Belçikalı denizci Arno Meyns, gözaltındayken fiziksel şiddete ve cinsel saldırıya maruz kaldığını kamuoyuna açıklayan Fransız aktivist ve hemşire Mariam Hadjal, İsrail'de gözaltındayken dayak ve tecavüz tehditlerine maruz kalan Arap-Yahudi gazeteci Noa Avishag Schnall, Gazze konusunda uluslararası toplumun yaklaşımını protesto amacıyla görevinden istifa eden eski BM çalışanı Chloe Fiona Ludden ve İsveçli aktivist Greta Thunberg ile yüzlerce vatandaş katıldı.