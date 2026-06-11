Abana'da Genç Boğuldu - Son Dakika
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Abana'da Genç Boğuldu

Abana\'da Genç Boğuldu
11.06.2026 21:25
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde 25 yaşındaki Hasan Gözütok denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde denize giren genç boğuldu.

Hacıveli mevkisinde serinlemek amacıyla denize giren Hasan Gözütok (25), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Gözütok, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözütok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Kastamonu, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Abana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abana'da Genç Boğuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezen Bey Sezen Bey:
    çok üzücü 25 yaşında birisi gitti ya boğulma olaylarına karşı ceza daha ağır olması gereken şeyler var ama bu durumda talihsizlik 0 0 Yanıtla
  • Emrah Kemal Yalciner Emrah Kemal Yalciner:
    maalesef böyle trajik olaylar her yaz tekrar ediyor deniz güzel yer ama insanlar risklerini göz ardı ediyor teknoloji ile monitörleme sistemleri kurulsaydı belki bu tür kazaları önleyebilirdik yine de tabii ki başı sağolsun ailesi için çok acı bir durum 0 0 Yanıtla
  • Özlem Kurt Özlem Kurt:
    yazık genç yaşında gitti ama artık böyle serinlemeler tehlikeli hale geldi yahu kadınlar erkekler karışık gidiyor sahile işte böyle olaylar oluyo eskiden böyle şeyler yoktu düzeni bozdu herkes 0 0 Yanıtla
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