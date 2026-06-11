Abana\'da Genç Boğuldu

Emrah Kemal Yalciner:

maalesef böyle trajik olaylar her yaz tekrar ediyor deniz güzel yer ama insanlar risklerini göz ardı ediyor teknoloji ile monitörleme sistemleri kurulsaydı belki bu tür kazaları önleyebilirdik yine de tabii ki başı sağolsun ailesi için çok acı bir durum