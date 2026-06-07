Abana\'da Görkemli Sis Manzarası

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da etkili olan sis güzel görüntü oluşturdu.

Denizin üzerini kaplayan ve güneşin kızıllığıyla bütünleşen sis, kıyı şeridi boyunca uzandı.

İlçenin simgesi Hacıveli Kayalıkları ile balıkçı barınağını da kaplayan sis, etkileyici bir manzara oluşturdu.

Gün doğumunda etkili olan sis, dronla görüntülendi.