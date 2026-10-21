Abana'da karga bagajdaki gofreti alıp kaçtı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Abana'da karga bagajdaki gofreti alıp kaçtı, o anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Abana ilçesinde doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol'un Ezine Çayı kenarında beslediği karga, aracın bagajındaki gofret paketini alıp kaçtı. Bir süre sonra geri dönen karga kalan gofret parçalarını da yedi; o anlar Şenol'un cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde karganın aracın bagajından gofret paketini alıp kaçtığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, Ezine Çayı'nın kenarında yanına gelen kargaya yiyecek vermek istedi. Şenol, gofret paketini açarak kargayı beslemeye başladı.
Bu sırada karga, Şenol'un bagaja bıraktığı gofret paketini alıp kaçtı.
Bir süre sonra geri gelen karga, kalan gofret parçalarını da yedikten sonra bölgeden ayrıldı.
Yaşananlar, Şenol tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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