Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
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Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi

18.07.2026 14:07
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Atlı jandarma timleri, Abant Gölü’nde asayişi sağlamak için devriye görevine başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilen atlı jandarma timleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda devriye görevine başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği milli parkta görev yapan 3 atlı jandarma timi, göl çevresi, yürüyüş parkurları, piknik alanları ve ormanlık bölgelerde asayiş ve trafik timleriyle koordineli olarak denetim gerçekleştiriyor.

Atlı timler, özellikle araçla ulaşımın zor olduğu bölgelerde devriye görevi yaparak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına katkı sunuyor.

Devriyeler sırasında ziyaretçilerle de bir araya gelen jandarma ekipleri, doğal alanların korunması, çevrenin temiz tutulması, belirlenen yürüyüş ve kullanım alanlarının dışına çıkılmaması ile karşılaşılabilecek olumsuz durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konularında bilgilendirme yapıyor.

Yetkililer, Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz sezonu boyunca ziyaretçi yoğunluğunun artması dolayısıyla denetim ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abant Gölü'nde Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika

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