ABB Asfalt Çalışmalarını Savundu - Son Dakika
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ABB Asfalt Çalışmalarını Savundu

29.06.2026 22:37
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi için yapılmadığını açıkladı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), sanal medya hesabından, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara'da yürütülen asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle başlatıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

ABB sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara'da yürütülen asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle başlatıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını yıllık planlamalar doğrultusunda kent genelinde aralıksız sürdürmektedir. Nitekim 2025 yılı boyunca Ankara merkez ve mücavir alan sınırları içerisindeki yaklaşık 2 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Belediyemiz tarafından Mart ayında kamuoyuyla paylaşıldığı üzere, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte trafik yoğunluğunun azalacağı dönem fırsata çevrilerek yaz boyunca asfalt çalışmalarının hızlandırılacağı, yaklaşık 4 milyon ton asfalt serimi hedeflendiği ve 200 okul bahçesinin de yenileneceği duyurulmuştur. Bugün sahada çalışmaların daha yoğun görünmesinin temel nedeni, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı güzergahlarda trafik akışının kontrollü şekilde düzenlenmesi sonucu ekiplerimizin daha kısa sürede çalışma imkanı bulmasıdır. Yani değişen asfalt çalışması değil, çalışmaların uygulanma hızını artıran saha koşullarıdır. Dolayısıyla, yıllık program kapsamında devam eden asfalt çalışmalarının yalnızca NATO Zirvesi nedeniyle yapılıyormuş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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