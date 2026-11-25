(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Bu mücadele yalnızca kadınların değil, toplumun her kesiminin meselesidir. Kadınların, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir ülke inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Bu mücadele yalnızca kadınların değil, toplumun her kesiminin meselesidir. Kadınların, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir ülke inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.