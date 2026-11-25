ABB Başkanı Yavaş, 25 Kasım dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medyadan açıklama yaptı. Yavaş, kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamayacağını, mücadelenin kadınların değil toplumun her kesiminin meselesi olduğunu vurguladı.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Bu mücadele yalnızca kadınların değil, toplumun her kesiminin meselesidir. Kadınların, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir ülke inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Bu mücadele yalnızca kadınların değil, toplumun her kesiminin meselesidir. Kadınların, özgürce ve güven içinde yaşayabildiği bir ülke inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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