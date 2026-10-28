ABB Başkanı Yavaş'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında, aziz milletin ve şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in azmin, inancın, fedakarlığın, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Yavaş, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık üzerine inşa edilen bu büyük kazanımın geleceğe olan inancı güçlendiren en kıymetli ortak değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri yalnızca tarihsel bir miras olarak değil, aynı zamanda bugün üstlendiğimiz görev ve sorumluluklara yön veren temel ilkeler olarak görüyoruz. Attığımız her adımda, Cumhuriyetin çağdaşlık ve eşitlik idealini hizmetlerimize yansıtarak Ankaralı hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir başkent oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bu değerleri yaşatmanın en anlamlı yolunun, hizmetleri toplumun her kesimine eşit bir şekilde ulaştırmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."