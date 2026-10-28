ABB Başkanı Yavaş'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABB Başkanı Yavaş'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri yalnızca tarihsel bir miras olarak değil, aynı zamanda bugün üstlendiğimiz görev ve sorumluluklara yön veren temel ilkeler olarak görüyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında, aziz milletin ve şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in azmin, inancın, fedakarlığın, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Yavaş, eşitlik, özgürlük ve çağdaşlık üzerine inşa edilen bu büyük kazanımın geleceğe olan inancı güçlendiren en kıymetli ortak değerlerden biri olduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerleri yalnızca tarihsel bir miras olarak değil, aynı zamanda bugün üstlendiğimiz görev ve sorumluluklara yön veren temel ilkeler olarak görüyoruz. Attığımız her adımda, Cumhuriyetin çağdaşlık ve eşitlik idealini hizmetlerimize yansıtarak Ankaralı hemşehrilerimiz için daha yaşanabilir bir başkent oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bu değerleri yaşatmanın en anlamlı yolunun, hizmetleri toplumun her kesimine eşit bir şekilde ulaştırmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıGüncelMirasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor 900 lira bile kurtarmıyor Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 19:49:47. #.0.2#
SON DAKİKA: ABB Başkanı Yavaş'tan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android