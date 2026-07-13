Ankara İtfaiyesi'nden Kırsal Mahallelere 80 Yeni Su Tankeri - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi'nden Kırsal Mahallelere 80 Yeni Su Tankeri

13.07.2026 12:45  Güncelleme: 13:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere 80 yeni tanker daha dağıtarak toplam tanker sayısını 746'ya yükseltti. Ayrıca 2 bin 500'den fazla vatandaşa yangın ve tanker kullanım eğitimi verildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 80 yeni tankerin daha dağıtılmasıyla kırsal mahallelere ulaştırılan tanker sayısı 746'ya yükseldi. Tankerlerin yangın anında doğru ve etkin kullanımı için bugüne kadar 2 bin 500'den fazla vatandaşa eğitim verildi.

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılından bu yana kırsal mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yangın söndürme tankerlerini dağıtmayı sürdürüyor. Olası yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, 80 yeni tankerin daha envantere katılmasıyla kırsal mahallelere dağıtılan toplam tanker sayısı 666'dan 746'ya yükseldi.

Tankerlerin ulaştırıldığı kırsal mahallelerde ekipmanların doğru ve etkin kullanılabilmesi amacıyla yerinde eğitimler de veriliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 500 vatandaşa yangınlara ilk müdahale ve tanker kullanımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilirken, son eğitim programı Kızılcahamam'da gerçekleştirildi.

"746 TANKERE ULAŞTIK"

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Amiri Zafer Varol, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"2021 yılından bu yana kırsal mahallelerde meydana gelebilecek yangınlarda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla köy tankerleri sayımızı, 80 yeni tankerimizle birlikte 666'dan 746'ya yükseltmiş olduk. Tankerlerimizin ulaştığı mahallelerimizde ekipmanlarımızın doğru ve etkin kullanılabilmesi amacıyla eğitim programları düzenledik. Eğitim programları dahilinde 2 bin 500'den fazla vatandaşımıza eğitim verdik. Dağıttığımız tankerlerimizin ilerleyen süreçteki eğitim ve periyodik kontrolleri Eğitim Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde takip ediliyor."

MUHTAR VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yeşilköy Mahalle Muhtarı Mutlu Çevik, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi'ne köyümüze verdiği tanker için teşekkür ediyorum. Gerekli eğitimleri de aldık, köylülerimiz de aldı. İnşallah yangın çıkmaz ama herkes eğitimini aldı" dedi.

Vatandaş Kadir Çevik ise yangına zamanında müdahalenin önemine değinerek, "Bu tanker bizim için bayağı iyi oldu. Allah kullandırmayı nasip etmesin ama yangın olursa da bir an önce müdahale etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesi'nden Kırsal Mahallelere 80 Yeni Su Tankeri - Son Dakika

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