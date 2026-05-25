Abb, Bayramda Teyakkuzda... Anfa Güvenlik, 4 Bin Personelle Sahada Olacak

(ANKARA) - ABB iştiraki ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı boyunca Başkentlilerin huzur ve güven içinde zaman geçirebilmesi için park, mesire alanı, baraj ve göletlerde tedbirlerini artırdı. Bayram süresince yaklaşık 4 bin personel görev yapacak, ekipler, emniyet, sağlık, zabıta ve itfaiye birimleriyle koordineli şekilde sahada olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin Kurban Bayramı'nı huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı. ABB iştiraklerinden ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle bayram boyunca yoğunluk yaşanması beklenen park, mesire ve piknik alanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Bayram süresince yaklaşık 4 bin personel sahada görev alırken, günlük yaklaşık 1500 personel aktif şekilde hizmet verecek. Ekipler; emniyet, sağlık, zabıta ve itfaiye birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sürdürecek.

Tedbirler kapsamında K-9 görev köpekleri hazır hale getirilirken, büyük park ve rekreasyon alanlarında mobil güvenlik ekipleri ATV, motosiklet ve binek araçlarla devriye faaliyetleri yürütecek. Baraj ve gölet çevrelerinde ise tekne ve botlarla güvenlik sağlanacak.

"BAYRAM BOYUNCA 7/24 GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

ANFA Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, bayram süresince tüm ekiplerle sahada olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ANFA Güvenlik olarak, Arife Günü ve Kurban Bayramı boyunca park, mesire ve piknik alanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın baraj, cami ve mezarlık ziyaretlerini huzur ve güven içinde gerçekleştirmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık 4 bin personelimizle bayram boyunca sahada görev başında olacağız. Yine aynı şekilde park ve mesire alanlarında, göletlerde ve barajlarımızda bulunan teknelerimizle vatandaşlarımızın suya girmelerine ve boğulmalarına karşı gerekli tedbirlerimizi alacağız. Bu arada sağlık, itfaiye, zabıta ve emniyet birimleriyle koordinasyon haliyle hareket edeceğiz. ANFA Güvenlik olarak bayram boyunca 7/24 görevimizin başındayız. Ankaralı hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram diliyoruz."