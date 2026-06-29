Abb'den "Mazgal" İddialarına Yanıt: Çalışmalar Yeni Değil, Rutin Bakım - Son Dakika
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Abb'den "Mazgal" İddialarına Yanıt: Çalışmalar Yeni Değil, Rutin Bakım

29.06.2026 08:49  Güncelleme: 09:15
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde ilk kez yol seviyesine getirildiği iddialarını yalanlayarak, çalışmaların uzun süredir rutin bakım programı kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde ilk kez yol seviyesine getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, çalışmaların uzun süredir rutin bakım programı kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde ilk kez yol seviyesine getirildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hale getirilmesi çalışmalarının uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Ankara'daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesinde, sanki ilk kez yol seviyesine getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır."

ASKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hale getirilmesi çalışmalarını uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürmektedir. Asfalt yenileme çalışmaları, trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgallar ve baca kapakları düzenli olarak yol seviyesine getirilmektedir.

Nitekim bu çalışmalar yeni olmayıp, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi hesapları ve basına servis edilen haberlerde de açıkça yer almaktadır. 2 Şubat tarihinde kamuoyuyla paylaşılan haber bülteninde, yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların kent genelinde sürdüğü, yaklaşık 50 bin noktada bakım ve onarım yapılmasının hedeflendiği duyurulmuştur.

Ayrıca söz konusu çalışmalar kapsamında 1 Ekim 2025 tarihinde sözleşme imzalanmış, 16 Ekim 2025 tarihinde yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama süreci başlatılmıştır.

Geçmişte yoğun trafik nedeniyle bazı güzergahlarda çalışma yapılabilmesi için gerekli trafik düzenlemeleri ve yol kapatmaları her zaman mümkün olamamaktaydı. Tek fark, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri sayesinde ekiplerimizin bazı noktalarda daha rahat, daha güvenli ve daha hızlı çalışma imkanı bulmuş olmasıdır. Bu durum yapılan işin yeni olduğu anlamına gelmemekte, yalnızca uzun süredir devam eden rutin bakım çalışmalarının daha kısa sürede yürütülmesine imkan sağlamaktadır.

Dolayısıyla uzun süredir planlı şekilde sürdürülen bakım çalışmalarının yeni bir uygulamaymış ya da yalnızca NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmiş gibi servis edilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abb'den 'Mazgal' İddialarına Yanıt: Çalışmalar Yeni Değil, Rutin Bakım - Son Dakika

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