ABB'den Ramazan Ayında İftar İkramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazan ayının gelmesiyle, belirlenen noktalarda 30 gün boyunca devam edecek iftarlık kumanya ve sıcak yemek ikramına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar saatinde yolda olan vatandaşlar için Kızılay Güvenpark, Ulus Atatürk Heykeli, Beşevler ve OSTİM Metro İstasyonu çıkışı olmak üzere 4 noktada sandviç, hurma, su ve meyve suyundan oluşan kumanya dağıtıldı.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde kurulan 4 çadırda vatandaşlara sıcak yemek, Kızılay Güvenpark'ta da yemek ve çorba ikramında bulunuldu.

Ayrıca Kocatepe, Melike Hatun ve Taceddin Dergahı camilerinde teravih namazından sonra tatlı ikramı yapıldı.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde ramazana özel program

Ramazan ayının ilk gününde kurulan 4 çadırda vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunulurken ikindi namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, yaşlılar için birinci basamak sağlık taraması ve ney dinletisi gerçekleştirildi.

Sağlık taramasında vatandaşların, tansiyon ve ateşi ölçüldü, kilo, yağ ve su oranı hesaplandı, nabız ve satürasyon oranı kontrol edildi.

Ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde ramazan ayı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Geleneksel değerleri yaşatmak, paylaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek aynı zamanda ramazan coşkusunu başkentin dört bir yanına taşımak amacıyla düzenlenecek etkinlikler, ABB'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.