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ABB'den sınava girecek diyabet hastası öğrencilere destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, LGS ve YKS'ye girecek Tip-1 diyabet hastası öğrencilere "Diyabet Sensörü Destek Programı" çerçevesinde sensör dağıtımı gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması ve halk sağlığını korumak amaçlı hayata geçirdiği projelere devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, LGS ve YKS'ye girecek Tip-1 diyabet hastası öğrencilere "Diyabet Sensörü Destek Programı" çerçevesinde sensör dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtılan sensörlerin kullanımına ilişkin eğitimler ise sınava çok az bir süre kala hem öğrencilere hem de velilerine verildi.

"Eğitim engelini ortadan kaldırmak istedik"

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, "Bu projemize başlarken biz hem LGS hem YKS'ye girecek öğrencilerimizin sınav esnasında strese dayalı şeker seviyelerindeki yükselmeleri anında tespit ederek, gerekli insülin tedavisi yaparak sınavdaki bir engeli, bir eğitim engelini ortadan kaldırmak istedik" dedi.