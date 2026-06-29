Abb, İlaçlama Mesaisini Gece de Sürdürüyor... Başkent, İki Ayda 4 Bin 210 Kez İlaçlandı

(ANKARA) - ABB, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasineklere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, son iki ayda 4 bin 210 ilaçlama çalışması gerçekleştirirken, özellikle parklar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarında gece saatlerinde yürütülen uygulamalarla da mücadele etkin şekilde devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasineklere karşı kent genelinde ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle parklar, yeşil alanlar, rekreasyon alanları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde gece saatlerinde de gerçekleştirilen ilaçlamalarla zararlı canlılara karşı etkili mücadele yürütülüyor.

GECE İLAÇLAMASI DAHA ETKİLİ

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, sivrisinek ve karasineklerle mücadelenin gece saatlerinde daha verimli sonuç verdiğini belirterek, "Sivrisinek ve karasinekler gece uyumaz gece uçan canlılardır bunlar. Bir de arada sıcaklık farkı oluyor, özellikle gündüz sıcaklarında bizim sıkmış olduğumuz ilaçların etkisi buharlaşma ile birlikte azalıyor. Ayrıca gece ısının düşmesi, nem ortamının artması sineklerin çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla da bizim bu canlılara karşı ilaçlamalarımızı gece yapmamızın daha doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU BİYOLOJİK MÜCADELE

İlaçlama çalışmalarında çevre ve insan sağlığını öncelediklerini ifade eden Yavuz, kimyasal yerine biyolojik ürünler kullandıklarını belirterek, "Kimyasal değil, biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Buradaki amacımız zararlı canlılarla mücadele ederken doğadaki yararlı canlıları da koruyabilmek. Çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz" dedi.

Yavuz ayrıca, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında misafirlerin konaklayacağı bölgelerde de rutin programın dışında ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Polat ise mayıs ayında yaklaşık bin 910, haziran ayında ise 2 bin 300 noktada ilaçlama yapıldığını belirterek, yaz boyunca çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Polat, "Yaz boyunca vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Gelen şikayetler, talepler ve rutin uygulamalarımızla ilaçlamalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.