ABB Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABB Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

10.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Eurocities üyeliği ve internet hizmeti projelerini görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin, mart ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Oturumda, "ABB'nin Eurocities ağına üye olması" ve ABB ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ arasında, "Mahallelere internet hizmeti ile ilgili iş birliği yapılması, akıllı trafik yönetim projesi, kentsel hizmetlerin dijital dönüşümünün sağlanması" ile bazı gündem maddelerine ilişkin başkanlık yazısı görüşülerek, kabul edildi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, 11 Mart Çarşamba günü 15.00'te toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı
Edis ve Adem Kılıçcı’nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir

17:05
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü
16:33
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
Uyuşturucu testi pozitif çıktığı söylenen Adem Kılıçcı, sessizliğini bozdu
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 17:48:07. #.0.4#
SON DAKİKA: ABB Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.