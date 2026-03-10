ABB Meclisi Mart Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin, mart ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Oturumda, "ABB'nin Eurocities ağına üye olması" ve ABB ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ arasında, "Mahallelere internet hizmeti ile ilgili iş birliği yapılması, akıllı trafik yönetim projesi, kentsel hizmetlerin dijital dönüşümünün sağlanması" ile bazı gündem maddelerine ilişkin başkanlık yazısı görüşülerek, kabul edildi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, 11 Mart Çarşamba günü 15.00'te toplanmak üzere oturumu kapattı.