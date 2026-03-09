ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
ABB Meclisi Mart Toplantısını Gerçekleştirdi

09.03.2026 15:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi, İran'a saldırıları kınayarak 8 Mart'ı kutladı ve gündem maddelerini görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin mart ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okurken, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını vurguladı.

"Akıllı Böcek Uygulaması" ve "ABB ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında eğitim ve işbirliği protokolü düzenlenmesi" ile bazı gündem maddelerine ilişkin başkanlık yazıları görüşülerek kabul edildi."

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda bazı meclis üyeleri söz aldı ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Meclis birinci Başkanvekili Işık, 10 Mart salı günü toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

