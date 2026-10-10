Abbas, Filistinlilere koruma için BMGK'yi acil toplantıya çağırma talimatı verdi - Son Dakika
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Abbas, Filistinlilere koruma için BMGK'yi acil toplantıya çağırma talimatı verdi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilere uluslararası koruma için BMGK'yi acil toplantıya çağırma talimatı verdi. Ebu Rudeyne, Cuma sabahından bu yana 19 saldırı kaydedildiğini belirtti; Batı Şeria'da zeytin sezonu risk altında.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas, Bakanlığa, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan artış nedeniyle Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için BMGK'yi acil toplantıya çağırma talimatı verdi.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada da işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik ihlallere son verilmesi için acil uluslararası müdahale gerektiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise açıklamasında, BMGK'nin Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak, İsraillilerin saldırılarını ve işgal güçlerinin ihlallerini önlemek için caydırıcı önlemler uygulamak üzere derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cuma sabahından bu yana çiftçileri, zeytin hasat edenleri ve onların mülklerini hedef alan 19 saldırı kaydedildiğini belirten Ebu Rudeyne, bu saldırıların kapsamının genişlediğini ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Batı Şeria'da zeytin sezonu tehdit altında

İşgal altındaki Batı Şeria genelinde zeytin hasadı mevsimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tırmanan saldırıları ve İsrail ordusunun kısıtlamaları nedeniyle ciddi riskler barındırıyor.

Filistinli çiftçiler için kayıp, tek bir sezonun ürününü toplayamamakla sınırlı kalmıyor; uzun süre toprağa ulaşamamak ağaçların kurumasına ve bakımının yapılamamasına yol açıyor.

Filistinliler için hem ekonomik hem de sosyal bir şölen niteliği taşıyan bu dönem, artık can güvenliği endişesiyle geçiyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 156 yerleşim yeri ve 360 yasa dışı yerleşim biriminde 750 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da 14 bin 742'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 100 bin 485'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 147 bin 111 ağaç tahrip edildi, yakıldı veya söküldü.

Kaynak: AA
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