Abbas'tan Filistinli Ailelere Yardım Düzenlemesi - Son Dakika
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Abbas'tan Filistinli Ailelere Yardım Düzenlemesi

Mahmud Abbas, İsrail'in öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yasalarını iptal etti.

10.02.2025 23:16
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in öldürdüğü veya hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören yasa ve düzenlemelerin iptaline ilişkin genelge yayınladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail tarafından öldürülen, alıkonulan ve yaralanan Filistinlilerin ailelerine maddi yardım yapılmasını öngören kanun ve yönetmelikleri iptal etti.

Kararnamede değişiklik yapan Abbas, söz konusu Filistinli ailelere sağlanan maddi yardımın Sosyal Kalkınma Bakanlığından Filistin Ulusal Ekonomisini Güçlendirme Kurumuna aktarılmasını kararlaştırdı.

İsrail, 2019 yılından bu yana Filistin yönetimine verilen fonlardan İsrail tarafından öldürülen ve alıkonulan Filistinlilerin ailelerine sağlanan fon oranında kesinti yaparken, bu durum Ramallah yönetimini mali krize sürüklemişti.

Haberde, yapılan yasal değişikliğe göre İsrail saldırısında hayatını kaybeden ve tutuklanan Filistinlilerin ailelerinin "ayrıcalık olmadan sosyal koruma ve bakım programından yararlanabileceği" belirtildi.

Kaynak: AA

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