ABD Abadan'a İkinci Saldırıyı Gerçekleştirdi

Huzistan Valiliği, ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Huzistan Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde ABD tarafından Abadan şehri kırsalına ikinci kez füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.???????

Açıklamada, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisine yer verildi.